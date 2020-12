Ad Alassio le onde scavalcano la barriera, Casella contro Melgrati: “Antiestetica e inutile”

Alassio. “Siamo soliti in Consiglio comunale, sui social network o attraverso gli organi di stampa assistere alle lodi autoreferenziali dell’amministrazione Melgrati in merito alle opere pubbliche di cui si fan vanto di realizzare. Ma questa volta non si può tacere di fronte ad un’opera che nel corso dell’ultima mareggiata ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza”, il commento del consigliere comunale di Alassio Jan Casella in riferimento alla massicciata, che, al contrario di quanto sarebbe dovuto accadere, ieri non ha impedito alle onde di arrivare sulla strada che conduce al porto a ad alcuni immobili privati.

“Mi risulta che ci siano state delle più che legittime rimostranze nel recente passato da parte degli inquilini di un condominio che ad ogni mareggiata vedono il proprio stabile esposto a danni e a gravi rischi per la pubblica sicurezza. Purtroppo però questa fila di massi a bordo della passeggiata ha dimostrato di non essere una soluzione a questo problema”, spiega il consigliere.

