Sanremo. Giovedì, ultimo giorno del 2020, si parte con la campagna vaccinale anche in provincia di Imperia. Le prime dosi saranno somministrate presso l’ospedale Borea, partendo dall’infermiera Monica Allegri, 45 anni, ha affrontato l’emergenza Covid in prima linea in forze al pronto del pronto soccorso del covid-hospital.

