Albenga, sì al bilancio di previsione: invariate tariffe e imposte, opere pubbliche per 8 mln

Per il secondo anno consecutivo Albenga riesce ad approvare il bilancio di previsione entro fine anno e lo fa nonostante le difficoltà determinate dall’emergenza Coronavirus, mantenendo invariate le tariffe delle imposte comunali per il 2021.

Spiega l’assessore al Bilancio Silvia Pelosi: “Approvare il bilancio entro il 31 dicembre comporta importanti benefici, in particolare la possibilità di avere operatività immediata nel 2021 – compresa l’attivazione di investimenti e di tutti i servizi – evitando l’esercizio provvisorio che imporrebbe all’ Ente una serie considerevole di vincoli. Per questo importante risultato ringrazio gli uffici comunali per il loro lavoro reso ancor più difficoltoso a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e che ha avuto inevitabili ripercussioni economico/finanziarie anche sul Comune a causa alle riduzioni di entrata e delle maggiori spese che abbiamo dovuto affrontare”.

