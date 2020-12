Coldiretti, oltre 540 chili di cibo “made in Italy” alle famiglie bisognose di Cairo

Cairo Montenotte. Parmigiano Reggiano, salumi, pasta, latte, legumi, passata di pomodoro, pasta, miele e molto altro: è il cibo 100% Made in Italy che si trova all’interno delle strenne della solidarietà che grazie all’azione di Coldiretti Savona, e al supporto dell’assessorato comunale ai servizi sociali, oggi raggiungerà le famiglie bisognose del comune di Cairo Montenotte.

“Con questa azione di solidarietà abbiamo voluto raggiungere il nostro entroterra – spiegano Marcello Grenna, presidente di Coldiretti Savona, e Antonio Ciotta, direttore provinciale – azione che si va a sommare alle derrate alimentari raccolte in queste settimane grazie alla Spesa Sospesa nei mercati di Campagna Amica e agli oltre 2mila chili di pasta da filiera 100% Made in Italy che hanno raggiunto le famiglie più in difficoltà della nostra provincia. Quello che stiamo cercando di realizzare è un aiuto concreto sul territorio poiché purtroppo sono in aumento le persone costrette a chiedere aiuto per il cibo a causa della crisi economica legata al Covid”.

