Coronavirus, la task force di Alisa: “Rt in Liguria prossimo all’1, adesso serve attenzione”

Genova. Nelle settimane passate la Liguria era stata la Regione con l’indice Rt più basso d’Italia, ovvero un Rt a 0,67. Un ottimo risultato frutto anche delle strategie anti-contagio prese anche in anticipo rispetto a quelle imposte a livello nazionale. Ma i dati dicono che non è possibile, oggi più che mai, abbassare la guardia.

“Gli ultimi dati in nostro possesso sull’indice Rt, ovvero quello che spiega quante persone sono contagiate per ogni nuova persona positiva, è ormai prossimo all’uno e l’aumento dei pazienti negli ospedali ci porta a pensare che nella concretezza questo valore sia stato forse anche superato”. Ad avvisare sullo stato dell’arte è Filippo Ansaldi, responsabile prevenzione di Alisa e membro della task force per l’emergenza Covid.

