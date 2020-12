Dal restauro delle Fiat 500 fino all’apertura dell’officina, “Gigi” va in pensione: addio alla storica attività pietrese

Pietra Ligure. Dalla passione per il restauro e le riparazioni delle Fiat 500 fino ad una attività lavorativa vera e propria. E’ la storia di Carmelo Conti, conosciuto da tutti come “Gigi”, dal nome storpiato della sua carrozzeria “Cigici”. Con le Fiat 500 era una sorta di artista, con interventi minuziosi curati nei minimi dettagli, poi il passo decisivo: l’apertura nel 1975 della storica carrozzeria pietrese in via Edmondo De Amicis.

Per anni è stato un punto di riferimento, conoscendo tutte le fasi dell’evoluzione automobilistica dagli anni ’70 fino ad oggi, le sue componenti e i materiali, i vari rivestimenti e i pezzi di ricambio, sempre al passo con i tempi.

