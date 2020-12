Nuovo carcere savonese, Bozzano (Cambiamo): “Servono decisioni”

Regione. “La politica deve dimostrare la capacità di decidere. L’iter per la realizzazione del carcere savonese deve passare alla fase operativa. Bisogna arrivare nel più breve tempo possibile alla scelta del sito idoneo, per poi partire con la fase progettuale” Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale di “Cambiamo” Alessandro Bozzano.

“Solo dopo aver firmato un progetto definitivo arriverà infatti l’assegnazione da parte del Ministero competente dei denari necessari alla realizzazione – spiega -. Seguendo le normali vie ci vorrà del tempo. Impariamo invece dalla costruzione del ponte San Giorgio di Genova, realizzato con una procedura d’emergenza che ha reso possibile saltare alcuni aspetti burocratici ed evitare quindi lungaggini.

E’ appena terminata la videoconferenza organizzata dal presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, a tema “realizzazione plesso penitenziario”. Durante la riunione, in qualità di vicepresidente della Commissione Antimafia di Regione Liguria, ho chiesto a tutti i partecipanti la forza di prendere decisioni, per non perdere ulteriore tempo nella realizzazione di una struttura indispensabile al territorio”.

