Savona 2021, il Pd dice sì a Marco Russo: ok dai circoli

Savona. Il partito Democratico della città di Savona, dopo aver intrapreso in modo compatto un percorso unitario in vista delle amministrative del 2021, accelera con il “Patto per Savona” lanciato da Marco Russo.

E dopo aver incassato il via libera dall’assemblea cittadina, che aveva individuato nel “Patto per Savona” l’interlocutore principale, sono proseguiti numerosi incontri, anche nei circoli, in cui si è discusso del futuro di Savona.

