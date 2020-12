Liguria. Avis Savona comunica che è stato pubblicato il bando nazionale per la selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all’estero.

L’Avis nazionale per il progetto “Giovani per il dono e la salute” ha messo a disposizione a Savona – Avis Provinciale tre posti.

... » Leggi tutto