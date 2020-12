Si spegne Alfredo Bianchi “Lino”, “l’ultimo testimone vivente della lotta antifascista del finalese”

Finale Ligure. È mancato all’età di 94 anni il partigiano Alfredo Bianchi “Lino”, definito dalla sezione Anpi del finalese come “l’ultimo testimone vivente della lotta antifascista a Finale Ligure”.

Nato il 9 novembre 1926 a Finalmarina, Bianchi si era unito alla Resistenza nella tarda primavera del 1944. Con il nome di battaglia di “Primula”, non ancora diciottenne, era stato inquadrato come sergente nella Divisione A. Gramsci, Brigata Gaetano Volpi, Distaccamento Mario Simini il cui commissario di brigata era un altro noto finalese: Virgilio Fedi. Resta epico il lancio di volantini sul lungomare finalese che Primula, di professione meccanico, fece in compagnia di “Mino” Mirko Bruzzi (partigiano caduto a cui è intitolata la sezione finalese Anpi). I due si fecero beffa dei tedeschi che avevano il comando presso il “Lido”.

