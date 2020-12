Ventimiglia, polizia arresta spacciatore residente nella città alta. Stile di vita incompatibile con la disoccupazione

Ventimiglia. Ancora un arresto per droga della Polizia di Stato nel centro storico della città di confine. Gli investigatori del commissariato locale e della squadra mobile della Questura di Imperia hanno arrestato nella flagranza del reato un uomo di 40 anni residente nel quartiere medievale. Fino a ieri l’uomo non era mai stato implicato in indagini di polizia.

