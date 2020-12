Via Sampierdarena, ladro d’auto arrestato in flagrante: condannato a due anni

SICUREZZA: POLIZIA LOCALE FERMA IN FLAGRANZA LADRO D’AUTO A SAMPIERDARENA

Assessore Viale: “Plauso agli agenti: sicurezza dei genovesi al primo posto”

Genova. Fermato in flagranza di reato dagli agenti della polizia Locale, nel tentativo di furto di una Alfa Romeo Giulietta. È successo nella notte tra domenica e lunedì in via Sampiedarena, quando una pattuglia del primo distretto ha arrestato un cittadino, rumeno, colto nel tentativo di furto dell’auto a cui era stato rotto il finestrino posteriore e danneggiata la portiera posteriore.

