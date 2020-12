Albenga, l’assessore Marta Gaia esordisce in consiglio comunale: i suoi “intenti e propositi”

Albenga. Ieri si è svolto il primo consiglio comunale da assessore alle politiche sociali per Marta Gaia che coglie l’occasione per fare un quadro dei suoi intenti e propositi.

“Con grande senso di responsabilità ed impegno da 15 giorni ricopro il ruolo di assessore ai servizi sociali, un comparto molto importante soprattutto in una città come Albenga. Sono numerosissimi i progetti, già avviati dall’assessore Simona Vespo che mi ha preceduto e che ringrazio sentitamente, che intendo portare avanti. Tra questi in particolare l’aiuto alla genitorialità, la tutela dei minori e il loro diritto ad una famiglia, la tutela delle donne e il contrasto alla violenza di genere, i progetti di inclusione lavorativa e sociale per le persone con disabilità e il loro diritto ad una vita indipendente. Oltre a questi progetti sto già iniziando a lavorare insieme agli uffici su indirizzi e obiettivi da seguire in collaborazione con tutta l’amministrazione. Insieme potremo intervenire su tematiche importanti che credo debbano essere trattate con un approccio trasversale. Sul tema della sicurezza, ad esempio, credo sia fondamentale lavorare su progetti che vadano a comprendere e soddisfare i bisogni dei giovani, dando loro delle risposte e luoghi dove incontrarsi e confrontarsi supportati da figure professionali, evitando così devianze sociali. Investire sul turismo, poi, permette di implementare l’indotto economico e quindi, anche le possibilità lavorative, evitando così di portare, coloro che non riescono a trovare lavoro, a vivere di espedienti”.

