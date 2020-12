Botti di fine anno, ecco il “decalogo” di Enpa per proteggere animali domestici e selvatici

Provincia. La Protezione Animali savonese esprime “viva preoccupazione per la salute degli animali di fronte agli inevitabili petardi e fuochi artificiali di fine d’anno. Malgrado l’emergenza covid19 sembra infatti che siano ‘esplosi’ letteralmente a Savona e provincia gli acquisti di questi oggetti da utilizzare la sera del 31 dicembre”.

Enpa Savona, promotrice da molti anni dei divieti “perché disturbano le persone malate e terrorizzano animali domestici e selvatici con conseguenze spesso mortali”, ringrazia “i sindaci che ne hanno deliberato il divieto e ricorda quello dell’articolo 703 del Codice Penale e quello contenuto, per il comune di Savona, nel regolamento di convivenza civile”. Inoltre, l’associazione ha pubblicato “un decalogo per affrontare l’emergenza al meglio, favorita dai divieti (veglioni, assembramenti, coprifuoco notturno, etc.) della zona rossa”.

