Canoni demaniali in aumento di sette volte da domani, Piana: “Pesca colpita pesantemente”

Genova. Il vicepresidente e assessore regionale alla Pesca Alessandro Piana tuona contro l’aumento dei canoni demaniali deciso dal governo.

“L’aumento coinvolge in maniera pesantissima anche i settori della pesca e dell’acquacoltura: dal 31 dicembre, con l’entrata in vigore del provvedimento, crescerà di ben sette volte. In questo 2020 il settore è stato colpito dall’emergenza Covid in modo particolarmente duro: è necessario che il governo ritorni sui propri passi”.

