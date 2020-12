Da piazza del Popolo al lungomare: nel 2021 ad Albenga al via importanti opere di riqualificazione

Albenga. Durante il consiglio comunale di ieri, Albenga ha varato il programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 che prevede investimenti per oltre 10 milioni di euro.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis in risposta anche al consigliere di minoranza Roberto Tomatis che tanto si sbilancia in proposte di collaborazione peraltro immediatamente smentito e non tenuto in assoluta considerazione dai suoi compagni di partito: “Il piano triennale delle opere pubbliche approvato nella seduta di ieri sera, in realtà ha uno spessore e una concretezza che mai nessun’altra programmazione nei decenni passati ha mai avuto, non solo per le opere che traguardano obiettivi mai raggiunti fino ad oggi dalla nostra città come il progetto moli, la messa in sicurezza dei rii Fasceo e Carendetta, ecc. ma sono tutte opere, così come prevede la norma vigente, cantierabili e quindi veritieri e non sogni che da sempre hanno popolato tutti i triennali dei lavori pubblici. Non di meno a ciò si aggiunga che, un’altra misura epocale, non bastasse la depurazione, saranno i 10 milioni di euro ottenuti per il polo scolastico i quali non sono contabilizzati nel nostro bilancio perché gestiti direttamente dal ministero, quindi parliamo di opere per più di 20 milioni di euro sul territorio comunale di Albenga”.

