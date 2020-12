Decreto ristori, il gruppo Pd in Regione: “Benveduti ha ammesso che elenco era sbagliato”

Genova. “L’assessore Benveduti è sempre pronto a dare la colpa agli altri, anche per i propri errori. L’elenco delle 6300 piccole imprese liguri che potrebbero accedere ai ristori regionali era sbagliato. Tra le righe – e dopo aver attaccato il Governo – lo ammette anche lui, tant’è la Regione aggiornerà quella lista”. Lo afferma il gruppo PD in Regione Liguria in una nota.

“Tra l’altro, se quelle risorse sono oggi disponibili è perché il Governo le ha messe a disposizione. Le Regioni devono soltanto distribuirle al meglio sul territorio. Almeno facessero bene il loro mestiere” dicono i consiglieri del Pd.

