Pontedecimo, spaccata in gioielleria: danno fuoco a un’auto per fuggire indisturbati

Genova. Uno schianto nella notte, intorno all’una e trenta e dopo qualche minuto il bagliore delle fiamme. Un colpo efferato e in grande stile quello avvenuto questa notte a Pontedecimo, in Valpolcevera.

I ladri hanno colpito in via Gallino, spaccando la saracinesca ed entrando nella gioielleria Cambiaso. Circa 30 mila euro il valore del bottino quantificato, per ora, dalla polizia, presente con le volanti della Mobile e con la scientifica. Sul posto anche la polizia locale e i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme.

