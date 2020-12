Pubblicità scandalo a Savona, Ops group contro Caprioglio: “Induce in confusione, non siamo proprietari dell’impianto”

Savona. Continua il botta e risposta tra il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e Ops Group allo slogan pubblicitario di una concessionaria finito nella bufera in quanto giudicato sessista. Riceviamo e pubblichiamo l’ultima nota dell’azienda.

La risposta che è arrivata ad Ops Group dalla signora Sindaca di Savona Ilaria Caprioglio ha lasciato molto amaro in bocca. Premesso che le verifiche del caso debbono essere fatte prima di rilasciare comunicati alla stampa, lascia sorpresi il fatto che nonostante sia stato da Ops Group subito chiarito di nulla avere a che fare né con la campagna pubblicitaria né con gli impianti che la ospitano, il Comune, creando ulteriore confusione, ha da ultimo dichiarato alla stampa, senza altre specificazioni, che comunque il ‘proprietario degli impianti non può ritenersi estraneo’ cosi inducendo il pubblico a ritenere che Ops Group sia proprietaria e quindi, seppure indirettamente, responsabile. Davvero non si capisce perché si voglia ancora alimentare la confusione. É cosi difficile dire con chiarezza e senza altri commenti, che Ops nulla c’entra, che il Comune ha sbagliato e magari anche scusarsi in modo risolutivo?