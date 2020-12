Seconda vittoria consecutiva: l’Entella espugna Vicenza

Chiavari. Torna a vincere in trasferta dopo cinque mesi l’Entella e lo fa grazie a una prestazione di grande solidità, determinazione e soprattutto per merito della super prova di due dei baby schierati da mister Vivarini: da una parte un Russo versione Spider-Man e dall’altra Ilias Koutsoupias che, con la sua prima rete tra i pro, regala la seconda vittoria consecutiva ai biancocelesti. Tre punti, secondo clean sheet di fila e rilancio in classifica, nell’ultimo match di questo 2020.

Vivarini conferma dieci giocatori degli undici visti in campo nella vittoria contro il Pescara: Russo tra i pali; difesa con Cleur a destra, Coppolaro e Chiosa centrali, Pavic a sinistra; a centrocampo Paolucci insieme a Settembrini e Koutsoupias; reparto offensivo formato da Schenetti a supporto di Mancosu e De Luca.

