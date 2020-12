Borghetto, il “discorso di fine anno” del sindaco Canepa: “Orgoglioso di rappresentare una comunità che sa aiutarsi”

Borghetto Santo Spirito. In vista della fine dell’anno, il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa ha voluto stilare un bilancio del 2020 che si sta concludendo, anche e soprattutto rispetto a quanto avvenuto all’interno della comunità borghettina durante la pandemia.

“Tra poche ore ci lasceremo alle spalle questo 2020 – spiega – È stato un anno difficile per tutti in cui abbiamo affrontato una realtà che non ci saremmo mai aspettati, dovendo sacrificare parte della nostra libertà personale e vivendo la triste perdita di amici, familiari, persone care. Oltre agli avvenimenti negativi che, purtroppo, non si possono cancellare, vorrei che del 2020 si ricordasse anche e soprattutto quanto di positivo è emerso durante questa terribile pandemia”.

