Cisano, approvato il bilancio di previsione: inalterate le tariffe

Cisano sul Neva. L’amministrazione comunale del sindaco Massimo Niero ieri ha approvato in consiglio comunale il bilancio di previsione e l’aggiornamento del DUP, Documento Unico di Programmazione per il 2021/2023, permettendo così agli uffici d’iniziare a lavorare fin da subito, il 1 gennaio, senza dover procedere in dodicesimi.

Tra le novità l’eliminazione dell’IMU per i magazzini agricoli che, grazie ad una convenzione con la Baseco, sottoscritta dalle associazioni di categoria potranno smaltire gli scarti di lavorazione, a prezzi ridotti, senza costi per il Comune. Inalterate tutte le altre tariffe dall’Imu alla Tari.

