Covid, Toti: «In Liguria vaccinate due ultracentenarie, le più anziane d’Italia. Segnale di speranza per la popolazione»

Genova. «Il Vaccine Day ligure oggi ha i volti di Maria, 102 anni, vaccinata questa mattina alla Fondazione Rachele Zitomirski, casa di riposo a Vallecrosia in provincia di Imperia, e Fiorinda, 101 anni, vaccinata nella Rsa Sacro Cuore di Brugnato, nello spezzino. Sono le più anziane a essere state vaccinate contro il Covid in Italia: un segnale di speranza per la parte di popolazione più colpita da questo maledetto virus. Un segnale che arriva proprio l’ultimo giorno di questo anno drammatico e dalla regione più anziana del nostro Paese». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in occasione del Vaccine Day di oggi su tutto il territorio ligure, sia nei 14 presìdi ospedalieri individuati in tutta la regione per la somministrazione dei vaccini sia nelle Rsa.

