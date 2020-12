Covid, triplicano i contagi nel savonese: +154 casi

Liguria. Sono 472 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria a fronte di 4.153 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero.

Triplicano i numeri dei nuovi positivi nel savonese, con 154 casi registrati. Anche le restanti province contano contagi in crescita: in Asl1 sono stati individuati 82 nuovi casi. Altri 118 sono stati rilevati in Asl3, mentre altri 60 sono residenti in Asl4. Altri 58 sono stati riscontrati in Asl5.

... » Leggi tutto