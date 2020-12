L’asporto troneggia sulla tavola della fine dell’anno: a Varazze cenone (da asporto) con le ostriche

Varazze. La gente sceglie il menù da asporto per l’ultima notte dell’anno. Ci sono prenotazioni e non si bada a spese per un evento comunque tradizionale ed importante.

Facciamo due passi ed entriamo in un locale, il Bistrot de Väze, specializzato In crudità di mare con piatti ispirati anche alla deliziosa cucina francese. Enrico Nani, il titolare, ci accoglie vestito da Chef nel suo locale dai toni provenzali. Le luci sono soffuse. Due gigantografie alle pareti rappresentano la Monnalisa da una parte, La Ragazza con l’orecchio di perla, dall’altra.

... » Leggi tutto