Oggi si torna in “zona rossa”, ma con una novità: a Capodanno coprifuoco fino alle 7

Liguria. Il 2020 si chiude in “zona rossa”, l’ultimo giorno di un anno che ha richiesto molti sacrifici e divieti sarà ancora caratterizzato dalle restrizioni decise dal Governo per evitare la risalita dei contagi durante le festività. Le misure saranno valide anche per i primi giorni del 2021, più precisamente fino al 3 gennaio, includendo quindi il capodanno e il fine settimana, e poi di nuovo il 5 e il 6.

C’è però una novità per questa notte. Il coprifuoco scatta come ogni sera alle 22, ma non terminerà domattina alle 5 bensì: sarà prolungato fino alle 7 del mattino, ma solo in occasione del Capodanno.

... » Leggi tutto