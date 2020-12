Punto nascite Santa Corona, la testimonianza di una famiglia: “Incomprensibile la scelta di chiudere un reparto che funzionava”

Pietra Ligure. “Non so spiegare come si possa chiudere in un giorno e mezzo un reparto così delicato, che funzionava con personale molto professionale a Santa Corona ‘zona free Covid’. Mi sembra che 90 chilometri da un punto nascite all’altro siano un po’ tanti”. Così una “futura nonna” di Calice Ligure commenta la chiusura del punto nascite del Santa Corona di Pietra Ligure e tutte le difficoltà susseguenti a cui è andata incontro la figlia, prossima al parto.

“Siamo una famiglia di Calice Ligure e mia figlia sposata abita a Bardino vecchio, frazione di Tovo San Giacomo – scrive la nonna in una lettera inviata all’Asl2 savonese – Questa primavera 2020 si annuncia l’arrivo della prima nipotina. Facciamo tutti i controlli richiesti con appuntamenti presso il punto nascite di Santa Corona. La gravidanza si presenta a rischio e viene prescritto il riposo. Durante l’estate la gestante ha avuto bisogno due volte del pronto soccorso ostetrico per dolori forti. In queste occasioni ha avuto modo di conoscere il reparto e le persone che vi operavano. Tutto nella massima sicurezza, professionalità e accoglienza. Questo rende le neo-mamme molto tranquille. Conferma il fatto che in tutto il periodo di pandemia, in questo reparto non si era verificato nemmeno un caso di Covid nonostante tanti ricoveri avvenuti. Con il passare dei mesi la pancia aumenta sempre più ed è difficile muoversi e guidare, ogni cosa è più complicata. Un forte male alla schiena rende molto difficile deambulare”.

