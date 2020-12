Quezzi, la frana di via Gandin torna a muoversi: nuovo cedimento del muro

Genova. La frana di via Gandin, nel quartiere di Quezzi, torna a muoversi con un nuovo cedimento del muro e della strada che torna a far preoccupare i residenti della zona, che da anni cercano in tutti i modi di porre l’attenzione sulla criticità.

Criticità che su queste pagine era stata definita appunto come “frana dimenticata”: aveva ripreso a muoversi in occasione dell’alluvione del 2011 quando sul muraglione si era aperta una preoccupante fessura. Nel 2014 un altro smottamento aveva costretto a chiudere la strada e aveva allarmato gli abitanti.

