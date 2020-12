San Silvestro Blindato? La discoteca irrompe in casa con il dj set social di Federico Sortino

Savona. La sonorità dei lontani anni ‘80, il passato che torna a un soffio dal 2021 e apre una discoteca virtuale che si illumina e si riempie di persone attraverso lo schermo di un portatile o di un cellulare. Un’ultimo dell’anno più blindato che mai a causa delle restrizioni dovute al Covid, ma l’occasione di ballare non mancherà grazie al Deejay Federico Sortino e alla sua energia travolgente che ci emozionerà, attraverso una diretta sulla sua pagina Facebook, con la Disco Dance anni ‘80 e un viaggio nella musica House.

Un’edizione speciale di “Back to Past”, l’evento che oggi unisce migliaia di anime, stringe nazionalità, lingue diverse, lunghe distanze: comune denominatore, la musica. Mente di Federico Sortino.

Ma come è nata questa idea? In una serata dello scorso marzo, lockdown, piena pandemia: smarrimento, timore. Isolamento. Il mondo si ferma. Federico pensa a qualcosa di musicale che unisca le persone in un momento così buio. Si mette subito al lavoro grazie all’appoggio dell’inseparabile Claudia, sua moglie: grinta e bellezza insieme, instancabile ballerina nelle sue dirette.

