Vaccino obbligatorio, Toti: “Oggi non ha senso discuterne, prima cerchiamo di averlo per tutti”

Liguria. Ieri il premier Conte ha ribadito che il vaccino non sarà obbligatorio, ma il dibattito rimane acceso. Sull’argomento interviene anche il presidente Giovanni Toti che, al termine della conferenza stampa del primo giorno di vaccinazioni negli ospedali liguri, dichiara: “Un Paese che ha bloccato le libertà costituzionali per quasi un anno – libertà di movimento, di impresa, di riunirsi con le proprie famiglie – francamente non troverei strampalato che, per alcune categorie, possa essere obbligatorio”.

Una scelta, quella dell’obbligatorietà, di natura politica che deve essere presa in sede nazionale, ma secondo il governatore, “se i risultati saranno quelli che stiamo vedendo nei nostri ospedali, ovvero una partecipazione ben superiore al 70% di coloro che vengono chiamati, francamente è un dibattito che non ha senso di esistere, perché la gente si vaccina e credo sia un gesto di maturità”.

