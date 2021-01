Allerta neve prolungata fino a domani pomeriggio: previste copiose nevicate durante la notte

Genova. L’allerta meteo per neve è stata prolungata da Arpal fino al pomeriggio di domani, sabato 2 gennaio, dopo gli ultimi sviluppo tracciati dai modelli previsionali.

Per la provincia di Genova, quindi, permane la consueta divisione di zone: per i comuni costieri, tra cui anche il territorio del Comune di Genova, l’allerta rimane gialla è terminerà alle 15 di domani pomeriggio. Per i comuni interni, invece, l’allerta arancione, che partirà alle 15 di oggi, terminerà dopo 24 ore, alle 15 di domani, per poi essere declassata a gialla fino alle 18.

