Botti di fine anno, ordinanza inascoltata ovunque in città: tanti i cassonetti in fiamme

Genova. Forse la voglia di sfogarsi e “cacciare” l’anno vecchio, forse perchè il confinamento domestico ha creato il bisogno di far qualcosa di diverso, ma il capodanno appena trascorso è stato accompagnato probabilmente al più intenso “arsenale” di botti e fuochi d’artificio visto a Genova in queste occasioni.

Migliaia di esplosioni ed effetti pirotecnici hanno risuonato in ogni angolo della città per diverse decine di minuti dopo lo scoccare della mezzanotte, in barba all’ordinanza comunale che ne prevedeva il divieto: segnalazioni arrivano da tutti i quartieri, dalla periferia come dal centro, quest’ultimo illuminato a giorno da alcuni bengala di segnalazione navale.

... » Leggi tutto