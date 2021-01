Ius soli, Mai (Lega): “Non si può definire italiano, né ligure, chi nasce qui da genitori stranieri”

Regione. “Non si può definire italiano, né ligure, chi nasce sul nostro territorio da genitori stranieri. Auguri e benvenuti a tutti i nuovi nati del 2021 in Liguria, ma ribadiamo che per essere italiani e liguri sia necessario intraprendere un percorso ben definito e quindi richiedere successivamente la cittadinanza, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. NO allo Ius soli”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega).

