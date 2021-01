L’anno nuovo inizia in zona rossa: ecco cosa si può o non si può fare oggi

Provincia. Il 2021 è appena sorto e si affaccia su una Liguria (e un’Italia) in zona rossa. Le misure sono quelle che abbiamo imparato a conoscere nell’ultimo periodo. L’unica vera novità ha riguardato il coprifuoco di questa mattina, 1 gennaio 2021, che non è terminato alle 5 ma bensì alle 7.

Ricordiamo quindi che nei giorni ‘rossi’ sono vietati gli assembramenti in strada anche prima delle 22, mentre è possibile andare a casa di amici spostandosi al massimo in due. Nelle prossime 24 ore (ma anche durante i giorni arancioni, quindi le regole sono valide per tutto il periodo fino al 6 gennaio compreso) non è possibile uscire dal proprio Comune, se non per lavoro, urgenza o necessità. Resta la deroga della visita a parenti e amici, una sola volta al giorno e al massimo in due, anche se abitano fuori Comune (ma sempre nella stessa Regione).

