Liguria, primi nati quasi tutti stranieri. Mai (Lega): «Auguri a tutti, ma no a Ius soli»

Genova. «Non si può definire italiano, né ligure, chi nasce sul nostro territorio da genitori stranieri. Auguri e benvenuti a tutti i nuovi nati del 2021 in Liguria, ma ribadiamo che per essere italiani e liguri sia necessario intraprendere un percorso ben definito e quindi richiedere successivamente la cittadinanza, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. NO allo Ius soli».

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega), commentando la notizia delle nascite, in Liguria, del piccolo Louis a Imperia, figlio di genitori di origine albanese, e di Greta, nata a Genova da genitori nigeriani. Sono i primi nati in Liguria dopo Morena, nata alla Spezia da una famiglia italiana.

