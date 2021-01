Marco Scajola: «Grande attenzione della Regione per il Porto turistico di Imperia»

Imperia. «La Regione guarda con molta attenzione al Porto turistico di Imperia collaborando col Comune sul piano urbanistico e paesaggistico in modo che si arrivi nel più breve tempo possibile alla conclusione dei lavori del bacino in mano pubblica». L’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola commenta il passaggio del porti turistico al Comune sancito dall’approvazione della relativa delibera in consiglio comunale dell’altra sera.

