Notte di Capodanno, 2 sanzioni per i botti a Boccadasse e 28 per assembramenti

Genova. Una notte intensa, per un Capodanno atipico. Gli agenti della polizia locale hanno pattugliato tutta la notte le principali zone della città per vigilare sul rispetto delle ordinanze sia relative ai botti che quelle relative alle norme anti-covid.

Due persone sono state sanzionate dagli agenti perché sorprese a sparare botti in piazza Nettuno, a Boccadasse. Sono stati 18 gli interventi per disturbo all’interno delle abitazioni e 46 gli interventi per i botti.

