Ragazzi-gatti alla scoperta del mondo, si chiude la trilogia felina di Dario Daniele

Sanremo. Dopo circa due anni di lavoro si completa con La Costellazione del Gatto la “trilogia felina” dello scrittore e professore di diritto Dario Daniele. Edito dalla casa editrice Leucotea di Sanremo, il romanzo è strutturato in tre parti ed è rivolto a giovani e adulti. Come spiega l’autore – intervistato nello studio di Riviera24.it – il libro racconta uno straordinario viaggio che attraversa la crescita dei due protagonisti. I due ragazzi-gatti vivono avvincenti avventure, si amano, incontrano misteriosi personaggi, riflettono sull’esistenza e su ciò che accade attorno a loro. Leonardo confiderà a Sara il terribile segreto che nasconde in fondo al cuore. Sullo sfondo appare un mondo ricco di sorprese, fatto di piccole e grandi meraviglie, vissuto anche con gli occhi di gatto, un mondo tutto da scoprire che alimenta sempre più il loro desiderio di viaggiare e di conoscere. Il finale, imprevedibile, rivela come nulla nella vita debba ritenersi scontato e come il confine tra realtà e fiaba sia spesso molto sottile.

... » Leggi tutto