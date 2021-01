Sampdoria, occhio al mercato

Genova. Chi scrive (o legge) di Sampdoria, il primo dell’anno, lo fa tutto l’anno… Dunque vediamo di aggiornare i lettori di Genova 24 sulle ultime notizie di calciomercato che circolano in rete…

Anche stando alle ultime dichiarazioni di Pradè, Patrick Cutrone è in uscita dalla Fiorentina, per cui viene accostato alla Sampdoria… ma, ammesso che la dirigenza blucerchiata, sia effettivamente alla ricerca di una punta, l’ex Milan, di proprietà degli inglesi del Wolverhampton) ha le caratteristiche tecniche della punta che serve a Ranieri? Diremmo di no, perché se centravanti deve essere, forse per gli schemi del mister, farebbe più comodo un centrattacco “boa”, alle cui caratteristiche potrebbe avvicinarsi di più Kenan Karaman, centravanti tedesco, naturalizzato turco, che gioca nel Fortuna Duesseldorf e che, pur non essendo una macchina da goal, ha nel “gioco fisico” il suo punto di forza.

... » Leggi tutto