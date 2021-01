Traversi (Mit): «Alla Liguria 2,3 milioni per la bonifica dei siti abbandonati. Ora la Regione agisca in fretta»

Roma. «Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha firmato ieri il decreto ministeriale che stanzia oltre 105 milioni di euro per le bonifiche di siti abbandonati. Di questi 23,3 milioni sono destinati alla Liguria che ora dovrà usarli per risanare e riqualificare quei luoghi rimasti fuori dalle competenze degli enti e non riconducibili a proprietari privati che si debbano far carico della loro bonifica. È un buon modo per cominciare l’anno, a patto che adesso la Regione da soggetto attuatore individui questi siti e agisca in fretta». A comunicarlo è il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Roberto Traversi che commenta così il decreto firmato il 31 dicembre dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa per la bonifica dei cosiddetti “siti orfani”.

