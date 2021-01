Alassio, nel parco di Villa Fiske sorgerà una nuova area di sgambamento per i cani

Alassio. A fine gennaio Alassio avrà una nuova area di sgambamento per i cani, che sorgerà nel ritrovato parco di Villa Fiske. Il regolamento per l’accesso è stato approvato durante l’ultimo consiglio comunale.

“Da quando siamo stati eletti, nel 2018 – spiega Paola Cassarino, grande amica degli animali da affezione e consigliera comunale incaricata alla Protezione degli Animali – avevo subito pensato ad un’area dove poter lasciare liberi i cani. Era una segnalazione che giungeva da più parti e dalle stesse associazioni di categoria che, a loro volta, registravano frequenti richieste in questo senso dai possessori di cani. L’idea, per la verità era di farne due, una in una zona più centrale e una più decentrata. Purtroppo tutti i giardini della zona centro sono in una zona monumentale e il progetto non ha avuto le necessarie autorizzazioni da parte della Soprintendenza. Non demordo, continuerò a cercare, ma nel frattempo ha preso il via la realizzazione dell’area all’interno del Parco di Villa Fiske”.

