Alla guida a Capodanno senza patente e con un tasso di alcol altissimo: in macchina moglie e figli piccoli

Genova. E’ stato sorpreso alla guida di un’auto che procedeva in modo incerto, la mattina di ieri intorno alle 8, in via Jori a Certosa.

Il risultato dell’etilometro effettuato dagli agenti del quinto distretto di polizia locale. con un tasso di alcol nel sangue spaventoso: 3 grammi per litro. Una concentrazione che, solitamente, corrisponde allo stato di incoscienza accompagnato da allucinazioni, riflessi annullati, coma e possibilità di morte per soffocamento da vomito.

