Il presidente Giulio Ivaldi sul futuro: “Crediamo di riuscire a concludere la stagione. Pensiamo a un torneo under 23”

Giorno 15 di gennaio, si riparte con gli allenamenti. Prima metà di febbraio, ripresa degli incontri. Piccolo inconveniente, una pandemia che non molla la presa e il pericolo terza ondata, sempre che la seconda sia effettivamente finita. La domanda sorge spontanea. Se si verificasse questa nefasta ma neanche troppo remota eventualità si andrebbe incontro all’annullamento della stagione? Questa tabella di marcia è l’ultima possibile per salvare l’annata?

Posto che ci vorrebbe la sfera di cristallo per rispondere a questi quesiti, la persona più indicata per provare a fare chiarezza è Giulio Ivaldi, numero uno del calcio ligure. “Nessuno può sapere cosa accadrà – commenta – ma proviamo a guardare con ottimismo al futuro prossimo. Vi sono dei tornei che reputiamo si possano concludere abbastanza agevolmente (disputando ovviamente solo l’andata ndr) anche spostandone ulteriormente la ripresa. Mi riferisco all’Eccellenza, divisa in due gironi a cui far seguire una fase finale e alla Prima Categoria e Seconda Categoria del savonese. Discorso più complesso per la Promozione e per i gironi genovesi e spezzini della Prima, ma una soluzione si può trovare anche sfruttando le prime due settimane di luglio”. L’idea è dunque quella di non vanificare i risultati delle gare di settembre e ottobre.

