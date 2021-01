La proposta di Forza Italia Genova per selezionare dirigenti e candidati: “Crediti formativi per chi partecipa a convegni e riunioni”

Genova. Da Genova parte la proposta di introdurre anche nel partito, come già avviene per le professioni, la formazione politica continua e i crediti formativi, che faranno punteggio ai fini della selezione della classe dirigente e delle candidature.

“La politica è l’arte nobile di decidere il meglio possibile per il bene comune. Se la politica non decide così o si riduce a far dell’altro, fossero anche iniziative di beneficenza, vuol dire che c’è qualcosa che non va” dichiara Mario Mascia, Capogruppo di Forza Italia in Comune e Commissario di Forza Italia Genova “Dopo le ondate di Covid e i lockdown non se ne può più di pressapochismo e demagogia, che a volte sembrano farla da padrone a tutti i livelli ma malcelano solo l’ignoranza dei problemi e l’incapacità di risolverli. In politica c’è bisogno di coraggio ma anche di serietà, di competenza e anche, perché no, di un pizzico di saggezza”.

