Lutto a Celle: muore Rosa Gavarone, figura caratteristica della città

Celle Ligure. Mancherà un po’ a tutti Rosa Gavarone, figura esile, dal carattere determinato, sempre pronta a scambiare due chiacchiere e profondamente legata a Celle. Anima per anni della Confraternita dell’Oratorio di San Michele Arcangelo e della locale Banda Mordeglia. Se ne è andata in silenzio, come ha condotto la propria vita.

Non rispondeva ai vicini di casa, gli stessi che hanno avvisato la polizia municipale che, poi, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Varazze. La finestra di casa era aperta, Rosa in camera da letto: quasi certamente stroncata da un malore.

