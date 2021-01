Maltempo, ancora nevicate abbondanti in Liguria: allerta fino al pomeriggio

Genova. Ancora neve in Liguria soprattutto nell’entroterra per il secondo giorno di fila.

Da questa notte nevica intensamente anche sulle autostrade in particolare in A7 e A26. Aspi In accordo con la Polizia Stradale, per agevolare le operazioni dei mezzi antineve, ha attivato il divieto temporaneo di circolazione dei mezzi con massa superiore a 7,5 tonnellate su:

– A7 Serravalle-Genova tra il bivio con la A12 e Serravalle Scrivia verso Milano e tra la Diramazione Predosa-Bettole e Genova Bolzaneto verso Genova. Stesso provvedimento sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra Genova e il bivio per la Diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona e tra il bivio per la A21 Torino-Brescia e Genova verso Genova.

... » Leggi tutto