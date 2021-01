Genova. Il mondo politico ligure e non solo sta esprimendo la propria solidarietà al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti che negli scorsi giorni è stato il destinatario di una lettera minatoria in busta anonima, in cui lo si invitava caldamente a tenere aperti bar e ristoranti nei giorni di Natale «diversamente faremo disastri. Conosce le bombe? … Ok», si legge nella missiva.

... » Leggi tutto