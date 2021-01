Carcere di Marassi, il 2021 è appena iniziato ma segna già un suicidio in cella

Genova. Triste primato per il carcere genovese di Marassi. Come nel 2016, è qui che si registra il primo suicidio di un detenuto. A dare la notizia è il Sappe, sindacato autonomo polizia penitenziaria.

“Un detenuto nordafricano si è tolto la vita impiccandosi nella sua cella nella notte a cavallo tra il primo ed il 2 gennaio”, commenta Michele Lorenzo, segretario per la Liguria. “L’ennesimo suicidio di una persona detenuta in carcere dimostra come i problemi sociali e umani permangono, eccome, nei penitenziari”.

