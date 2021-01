Contagi in aumento, il governo pensa a nuove restrizioni dopo il 7 gennaio e la Liguria rischia “il rosso”

Genova. L’epifania quest’anno non si porta via solo tutte le feste ma anche gli effetti dell’ultimo decreto Natale. Ed è in vista del 7 gennaio, e quindi di quello che molti attendevano come un ritorno alla normalità, che invece il governo sta pensando di intervenire – con un’ordinanza o un nuovo decreto – per applicare una ulteriore stretta.

Già da un paio di giorno si parla della possibilità che per quella data, momento nel quale tutte le Regioni dovrebbero ripartire come “zona gialla”, la Liguria possa di fatto avere parametri di classificazione arancioni, tendenti al rosso. Ieri, con pochissimi tamponi effettuati (1625) i casi erano oltre 200 con un tasso di positività del 16% e anche i bollettini precedenti avevano fatto capire che qualcosa stava cambiando in negativo.

