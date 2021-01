Coronavirus, 221 nuovi casi: crescono gli ospedalizzati e il tasso di positività resta sopra il 10%

Genova. Sono 221 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Liguria in base all’ultimo bollettino di Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 2140 tamponi molecolari effettuati – il tasso di positività è quindi anche oggi superiore al 10% – ma il bollettino riporta anche i 1221 tamponi rapidi.

Dei nuovi casi positivi, 68 sono in provincia di Genova e di questi 47 in carico all’asl 3 e 21 all’asl 4. Ma la provincia più colpita risulta oggi quella spezzina con 71 nuovi casi. Sono 31 i nuovi casi a Savona e 44 a Imperia. Al momento in Liguria si registrano 6114 casi “attivi” di Covid, di cui 3227 in provincia di Genova.

